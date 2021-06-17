حمو بيكا ينشر صوره لسيارته "الذهبية" عيار "24"

فاجأ المطرب الشعبي المصري، حمو بيكا، جمهوره، بصورة سيارته "الذهبية" الجديدة (صناعة شركة AUDI)، ونشر على صفحته الشخصية في "إنستغرام"، صورة وهو يجلس على غطاء المحرك.

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كما نشر حمو بيكا صورته في "فيسبوك"، وعلق قائلا: "عربيتي في ثوبها الجديد..عيار 24 شكر خاص Evocare".

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، أشار مصطفى دولسيكا، مدير أعمال حمو بيكا، إلى أن مطرب المهرجانات اشترى هذه السيارة مؤخرا، ويقدر ثمنها بـ4 ملايين جنيه مصري.

وكان حمو بيكا قد ظهر مؤخرا مع المطرب الشعبي عمر كمال من داخل أحد حمامات السباحة بمنطقة الساحل الشمالي، حيث جاء ذلك بعد انتشار فيديو لحمو بيكا وهو يحاول إقناع عمر كمال بضرورة السفر إلى الساحل الشمالي، وتداول رواد "فيسبوك" الجمل التي كان يرددها في الفيديو منها "عاوز أصيف"، و"ربنا هيحاسبنا لو منزلناش المية".

المصدر: RT + "القاهرة 24"