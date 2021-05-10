تعليق قاس من الملحن هاني مهنا على دعوة حمو بيكا لفرح ابنته

كشف الملحن المصري هاني مهنا كواليس أزمته مع الفنان حمو بيكا بعد حضوره فرح ابنته هنادي، معتبرا أن "بيكا ليس مغنيا ولا يملك صوتا".

وقال مهنا في تصريح لقناة "القاهرة والناس": "قلت لهنادي أوعي تعزمي حمو بيكا على الفرح، ولكن بنتي هنادي تورطت في الموضوع ده".

وأضاف: "عمر كمال وحسن شاكوش معجب بصوتهم لكن حمو بيكا ملوش صوت ومقدرش أقول أنه مغني".

وتابع: "تفاجأت بتواجد حمو بيكا في فرح بنتي".

وأشار إلى أنه اختلف مع الفنان هاني شاكر في ملف المهرجانات، معتبرا أن الأمر "عرض وطلب".

وأضاف: "حسن شاكوش وعمر كمال نجحا مع بعضهما ولكل منهما صوت جيد".

المصدر: "صدى البلد"