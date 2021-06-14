إيمي سمير غانم تنشر صورا نادرة لوالدها وتعلق برسالة مؤثرة

نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الشهير الراحل سمير غانم، صورا نادرة لوالدها، على حسابها في "إنستغرام"، مرفقة برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له.

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وعلقت إيمي غانم على الصور قائلة: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك، وارزقه نعيم القبر، ونعيم الفردوس الأعلى، يا حي يا قيوم.. وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم توفي في أواخر مايو الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

ودفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وتغيبت زوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، عن حضور جنازته لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT