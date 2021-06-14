 
مباشر

إيمي سمير غانم تنشر صورا نادرة لوالدها وتعلق برسالة مؤثرة

الثقافة والفن

إيمي سمير غانم تنشر صورا نادرة لوالدها وتعلق برسالة مؤثرة
FACEBOOK
عائلة الفنان المصري الراحل سمير غانم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qm66

نشرت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الشهير الراحل سمير غانم، صورا نادرة لوالدها، على حسابها في "إنستغرام"، مرفقة برسالة مؤثرة، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له.

إقرأ المزيد
مصر.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز
مصر.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وعلقت إيمي غانم على الصور قائلة: "اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك، وارزقه نعيم القبر، ونعيم الفردوس الأعلى، يا حي يا قيوم.. وحشني انده اسمك.. بحبك يا سمير".

جدير بالذكر أن الفنان سمير غانم توفي في أواخر مايو الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

ودفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، وتغيبت زوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، عن حضور جنازته لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا