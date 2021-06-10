RT تصل النهائيات في مهرجان New York Festivals بـ 23 جائزة

تألقت شبكة قنوات RT في مسابقات New York Festivals، ووصلت إلى النهائيات بحصولها على 23 جائزة.

وشاركت RT في المسابقة بالعديد من الفيديوهات والمشاريع الثقافية، منها مشروع للاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وفيديوهات ترويجية قصيرة كالفيديو الذي صمم بتقنية deepfake والذي يحكي عن الانتجابات الأمريكية الأخيرة، إضافة لعدد من الفيديوهات والأفلام الوثائقية.

ومن بين الفيديوهات التي تألقت فيها RT في المسابقة كان مقطع فيديو ترويجي لفيلم وثائقي، ظهرت فيه لقطة تاريخية لرفع راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ عام 1945.

كما حصل الفيلم الوثائقي " ABCdaire de la Victoire : de Brest au Reichstag" الذي أنتجته RT في نهائيات المهرجان على جائزتين عن فئة "الأفلام الوثائقية" وفئة "التاريخ والمجتمع"، وحصد مقطع "Lessons of Auschwitz" 5 جوائز في المهرجان أيضا.

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وتألق في المهرجان أيضا مقطع قطع "التهديد الأخضر" الذي صممته RT بمناسبة الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيسها، وصمم هذا المقطع ليبدو كمقطع تلفزيوني قديم مصور باللونين الأبيض والأسود، على غرار أفلام تدريب الدفاع المدني الأمريكية التي كانت تصور في فترة الحرب الباردة.

ووصل إلى نهائيات المسابقات في المهرجان أيضا التصميم الرسومي لبرنامج In Question الذي يعرض على قناة RT America، وكذلك فيلم وثائقي صممته قنوات RT للاحتفال بالذكرى 150 لميلاد فلاديمير لينين.

المصدر: نوفوستي