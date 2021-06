RT تحصد جوائز عالمية مرموقة في مجال الفيديوهات الترويجية القصيرة

حصلت قنوات RT على جائزتين ذهبيتين و5 جوائز فضية في مسابقة Promax Europe Awards التي تعتبر من بين أعرق المسابقات العالمية في مجال الترويج والتصميم والتسويق.

وفاز الفيلم الترويجي القصير "Crazy" الذي شاركت به RT في المسابقة هذه السنة بفئة "أفضل استخدام للتكنولوجيا" متجاوزا بذلك الأعمال التي قدمتها Disney Company و Sky Deutschland، إذ صور المقطع بتقنيات deepfake، واستعرض مؤلفوه ما يناقشه كبار السياسيين في العالم مع أطبائهم النفسيين عشية الذكرى الـ 15 لتأسيس RT.

كما حصد الجائزة الفضية عن فئة (Special Event Spot) في المسابقة مقطع "التهديد الأخضر" الذي صممته RT بمناسبة الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيسها، وصمم هذا المقطع ليبدو كمقطع تلفزيوني قديم مصور باللونين الأبيض والأسود، على غرار أفلام تدريب الدفاع المدني الأمريكية التي كانت تصور في فترة الحرب الباردة.

وحصل على الجائزة الفضية في المسابقة عن فئة Long-form Promotional Content المقطع الذي صممته RT بتقنية deepfake أثناء السباق الرئاسي الانتخابي الأخير.

أما مشاريع RT المخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنهاية الحرب الوطنية العظمى PagesVictory # و مشروع "الرسالة الأبدية"، فحصلا على الجائزتين الذهبية والفضية في المسابقة عن فئة Social Media Campaign For A Channel، كما فاز مشروع "الرسالة الأبدية" بالجائزة الفضية عن فئة Best Use Of Social Media For A Channel Or Brand في المسابقة أيضا.

وسلسلة فيديوهات "Children Drawings in VR Animation" التي صنعتها RT حصدت في المسابقة الجائزة الفضية عن فئة "أفضل استخدام للتقنيات".

