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الفنان المصري علي الحجار يعلن تعافيه وزوجته من فيروس كورونا

الثقافة والفن

الفنان المصري علي الحجار يعلن تعافيه وزوجته من فيروس كورونا
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الفنان المصري علي الحجار
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أعلن الفنان المصري علي الحجار تعافيه هو وزوجته من ڤيروس كورونا، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر الحجار صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلا: "الحمد لله نتيجة التحاليل ظهرت النهارده سلبية وربنا أنعم علينا بالشفاء أنا وزوجتي هدى.. كتر خيركم لاهتمامكم ودعواتكم".

وكان الحجار قد كشف عن إصابته هو وزوجته بڤيروس كورونا في أواخر مايو الماضي، وخضوعهما للعزل الصحي المنزلي، متبعين بروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة.

المصدر: RT

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