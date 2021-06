بطرسبورغ تحتضن مهرجان سينما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

افتتح في بطرسبورغ 4 يونيو مهرجان سينما الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعرض خلال 3 أيام سلسلة من الأفلام المجانية في إطار مهرجان Qatar Film Days (أيام قطر السينمائية ) في حي (ميناء سيفكابل) ببطرسبورغ.

"وقالت رئيسة وكالة Beat Films الروسية، أليونا بوتشاروفا، إن مهرجان "أيام قطر السينمائية" هي حكايات سينمائية عن المنطقة بأكملها، وقد عرضت الأفلام التي تم جمعها في هذا البرنامج في مهرجانات دولية رئيسية مثل "برلينالة" و"كان" و"تورنتو"، حيث أثارت أصداء واسعة بين الجمهور.

ويركز برنامج المهرجان على عرض 6 أفلام طويلة و8 أفلام قصيرة من قطر وفلسطين والمغرب والجزائر ودول أخرى في المنطقة. ومن بينها الأفلام الحائزة جوائز المهرجانات السينمائية الدولية.

وافتتح برنامج المهرجان بعرض الدراما الساخرة "غزة حبيبتي" للأخوين التوأمين ناصر، رشحتهما فلسطين لجائزة الأوسكار. ويقدم المخرج الفلسطيني المشهور، إيليا سليمان، في المهرجان فيلم "هذه يجب أن تكون الجنة". وتم تصوير الفيلم في الناصرة وباريس ونيويورك، وأحرز نجاحا كبيرا في مهرجان "كان" السينمائي عام 2019 حيث فاز بجائزة Fipressi من أكاديمية السينما الأوروبية.

هناك فيلم "الليل" لمخرج الأفلام الوثائقية الإيطالي الأمريكي، جيانفرانكو روزي، الحائز الجوائز الرئيسية في مهرجاني البندقية وبرلين. ويتضمن الفيلم قصص أناس عاديين ، جمعت على مدى 3 أعوام من خلال التصوير على حدود العراق وسوريا ولبنان، تعرضت لصراعات عرقية.

أما فيلم "Before the Lights Go Out" فيروي قصة عن فترة قصيرة من ازدهار الثقافة المستقلة في المغرب في أوائل السبعينيات حيث يُحي المخرج، علي الصافي ذكرى أبطال الثورة المغربية الذين عانوا من المطاردة والاضطهاد.

ويتضمن برنامج الأفلام القصيرة 8 أعمال روائية ووثائقية ورسوم متحركة من قطر، تم تصويرها بمشاركة برنامج شريك لـ"أيام قطر السينمائية" Doha Film Institute (معهد الدوحة السينمائي). وتعمل هذه المؤسسة على تطوير صناعة السينما في المنطقة ، ودعم عمل صانعي الأفلام الشباب وتمثيلهم في عروض الأفلام الرئيسية من برلين إلى تورنتو.

المصدر: تاس