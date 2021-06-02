فرنسي يفوز بجائرة "بوكر" عن رواية حول أهوال الحرب العالمية

فازت اليوم الأربعاء رواية "في الليل كل الدم أسود"، للكاتب الفرنسي دافيد ديوب، بجائزة بوكر الدولية للرواية.

وتغلبت الرواية على خمسة منافسين آخرين في القائمة القصيرة للجائزة، وحصل مؤلفها على مكافأة تبلغ قيمتها 70 ألف دولار، سيقتسمها مع المترجمة آنا موشكوفاكيس.

وتحكي الرواية سيرة ألفا ندياي، وهو جندي سنغالي يقاتل لصالح فرنسا الاستعمارية خلال الحرب العالمية الأولى.

واختيرت رواية ديوب بقرار الأغلبية من لجنة التحكيم المكونة من خمسة أعضاء، إذ تفوقت في قائمة ضمت رواية "في ذكرى الذكرى" للكاتبة الروسية ماريا ستيبانوفا، ومجموعة القصص القصيرة الخيالية "أخطار التدخين في الفراش" للكاتبة الأرجنتينية ماريانا أنريكيز.

وديوب المولود في فرنسا، والذي نشأ في السنغال، يدرّس أدب القرن الثامن عشر في جامعة بو بجنوب فرنسا.

المصدر: "أسوشيتد برس"