دار سوثبي تبيع لوحات فنانيْن طليعييْن روسييْن من القرن الماضي بـ 16 مليون دولار

تصدرت لوحات الفنان التشكيلي الانطباعي الروسي، ميخائيل لاريونوف وزوجته الفنانة الطليعية، ناتاليا غونتشاروفا، مبيعات دار المزادات "سوثبي" في لندن الثلاثاء 1 يونيو.

حيث بلغت القيمة الإجمالية التقريبية لكل اللوحات الفنية التابعة للفنانين والمطروحة في "سوثبي" نحو 11 مليون جنيه إسترليني ( 15.6 مليون دولار).

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يذكر أن مزاد "الفن التشكيلي الروسي" الذي يطرح للبيع الأعمال الفنية للرسامين الروس في القرنين الـ19 والـ20 ولوحات الرسامين السوفيت والفنانين التشكيليين المعاصرين يقام في لندن من 1–8 يونيو الجاري.

وتصدرت مبيعات المزاد لوحة "عارية " للفنان ميخائيل لاريونوف (1881–1964) بثمنها التقريبي 700– 900 ألف جنيه إسترليني (994 ألف دولار – 1.3 مليون دولار) ولوحة زوجته ناتاليا غونتشاروفا (1881 – 1962) "سيرة الشهيديْن فلوروس ولوروس" بثمنها 700–900 ألف جنيه إسترليني.

وتطرح سوثبي للبيع كذلك لوحة الفنان التشكيلي الروسي المشهور في القرن الـ19، إيفان أيفازوفسكي (1817– 1900) "مخيم الرعاة" بثمنها التقريبي 250 – 350 ألف جنيه إسترليني (355–497 ألف دولار).

يذكر أن مزادات "أسبوع الفن الروسي" تطرح كل عام في لندن مرتين في مايو–يونيو وفي نوفمبر–ديسمبر. وقد تجاوزت العام الماضي إيرادات "سوثبي" الناجمة عن بيع أعمال الفنانين الروس 33.6 مليون جنيه إسترليني (نحو 47.5 مليون دولار).

المصدر: تاس