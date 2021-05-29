وفاة ممثل لبناني جراء مضاعفات إصابته بحادث سير

توفي اليوم السبت، الممثل اللبناني، حسام الصباح (63 عاما)، متأثرا بمضاعفات إصابته بحادث سير تعرض له منذ 10 أيام.

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وعن حياته العملية، جدير بالذكر أن حسام الصباح هو ممثل و​مخرج لبناني​ من مدينة النبطية الواقعة ​بجنوب لبنان​، ومن مواليد عام 1948.

وانطلق الصباح في حياته الفنية منذ الصغر، وشارك في أول عمل مسرحي من خلال "اتحاد الشباب الديمقراطي"، كما قدم مع رفاقه مجموعة مسرحيات، بعضها من إخراجه، وكان منها مسرحية "الفجر"، التي قدمت في قصر "الأونيسكو" عام 1974.

بالإضافة إلى ما سبق، شارك الممثل اللبناني في العديد من الأفلام، منها "الانفجار"، و"ناجي العلي"، و"بيروت اللقاء"، و"معركة"، و"جرح الزيتون"، و"المجازف"، و"آخر رجل شريف".

أما في إطار المسلسلات، فقد لعب الصباح أدوارا في العديد من المسلسلات، منها "عز الدين القسام"، و"قيامة البنادق"، و"زمن الأوغاد"، و"قريش"، و"ياسمينا"، و"وجع الروح"، و"مع الإنسان والحب"، و"أوراق الزمن المر"، و"الأرملة والشيطان"، وأخر مشاركة له كانت في مسلسل "​عشرين عشرين​"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أنه كان لحسام الصباح العديد من الأعمال في الإخراج المسرحي، منها "حكاية وطن"، و"طاحونة عمو شكري"، و"قجة عمو فهمان"، و"الدبور"، و"زمن الطرشان" و"الأميرة والساحرة".

يذكر أن الممثل والمخرج المسرحي حسام الصباح تعرض لحادث سير مروع على طريق "المصيلح"، حين كان متوجها الى منزله في مدينة النبطية، وفقد السيطرة على سيارته وانقلبت به وسط الأوتوستراد، ونقل الى مستشفى "الراعي" في صيدا، حيث أدخل غرفة العناية الفائقة، وتوفي بعد عشرة أيام.

المصدر: "الفن" + "الجديد"