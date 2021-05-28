مقطع فيديو للراحل سمير غانم وهو يبكي في العراق

تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو نادرا يظهر الفنان الراحل سمير غانم، وهو يبكي خلال زيارته للأطفال في إحدى المستشفيات بالعراق في فترة الحصار.

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وخلال الفيديو، ظهر الفنان المصري سمير غانم مع وفد مكون من مجموعة من الفنانين المصريين، وهو يبكي بحرقة على حال الأطفال العراقيين، كما ظهر وهو يداعب بعضهم.

وغيب الموت الفنان المصري سمير غانم، الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT