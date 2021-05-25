فشل عملية بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924 في مزاد علني (صورة)

فشلت عملية بيع لوحة صينية تعود إلى العام 1924، وقيل إن قيمتها 45 مليون دولار على الأقل، في مزاد علني مساء الاثنين في هونغ كونغ.

وعرضت دار "كريستيز" للمزادات لوحة "العبد والأسد" للفنان الصيني شو بي هونغ للبيع بعد أسابيع من الترويج لها، لكن لم يشترها أحد.

وافتتح المزاد عند 260 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 33 مليون دولار أمريكي) ورفع السعر إلى 320 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 41 مليون دولار أمريكي) في غضون سبع دقائق، قبل إنهاء العرض دون إغلاق البيع.

وأصدرت "كريستيز" بيانا صحفيا سريعا حول عدم البيع، ثم سرعان ما تراجعت عنه، وقالت إن بيانا جديدا سيصدر قريبا.

واللوحة التي تصور عبدا مختبئا في كهف وأسدا، تستند إلى الأساطير الرومانية القديمة وخرافات إيسوب، وفقا لـ"كريستيز".

وكثيرا ما استخدم شو بي هونغ الأسد في أعماله لتجسيد إيمانه بصعود الأمة الصينية.

Reuters

المصدر: أ ب