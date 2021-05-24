افتتاح متحف متعدد الوسائط في قاعدة سرية سوفيتية للغواصات في القرم

شهدت مدينة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم تدشين متحف فريد من نوعه.

وهو متحف متعدد الوسائط Multimedia تم استحداثه داخل القاعدة السوفيتية السرية التي أنشئت في عصر الحرب الباردة تحت منسوب البحر الأسود في صخور شبه جزيرة القرم كمخبأ نووي للغواصات.

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وسيعمل المتحف داخل المخبأ مباشرة حيث سيحاكي أجواء منشأة سرية عن طريق استخدام التكنولوجيات الحديثة المتعددة الوسائط.

وحضر مراسم افتتاح المتحف نائب وزبر الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، الذي قال في كلمة ألقاها إن غواصة حقيقية سوفيتية الصنع ستدخل الخريف المقبل في المخبأ تحت الأرض لتساعد في محاكاة ظروف القاعدة السرية للغواصات.

وأوضح أن الغواصة لا تزال في الوقت الراهن قيد التخزين. وستتخذ إجراءات تقنية خاصة بفك التخزين، ثم سيتم قطرها بحرا إلى القاعدة تحت الماء.

يذكر أن إنشاء المجمع البحري السري في مدينة بالاكلافا الروسية استغرق 8 أعوام وبني داخله مصنع إصلاح الغواصات وشبكة متفرعة من الأنفاق المختلفة تحت الماء. وكان بمقدور القاعدة السرية السوفيتية تحت الماء تحمّل انفجار قنبلة ذرية تزيد قدرتها أضعافا عن قدرة القنبلة الذرية الأمريكية التي استهدفت عام 1945 مدينة هيروشيما اليابانية.

المصدر: كراسنايا زفيزدا