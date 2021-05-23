الإعلامية المصرية لميس الحديدي تستعيد حسابها المسروق على "واتس اب"

أعلنت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، استعادة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" بعد أن تم اختراقه، وذلك بواسطة من وصفتهم بـ"أصدقائها العباقرة".

وكتبت الحديدي، في تغريدة عبر "تويتر"، مساء الأحد: "تم بحمد الله استعادة الواتس اب من الرقم المنتهي 400 بواسطة أصدقائي العباقرة. شكرا للحرامي اللي سأل على أصحابي بدلا مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيدية أو هدية عيد ميلادي".

تم بحمد الله إستعاده الواتساب من الرقم المنتهي ٤٠٠ بواسطه اصدقائي العباقره. شكرا للحرامي اللي سأل علي اصحابي بدلا مني🙏🙏، اما بخصوص طلبه للشحن او السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيديه او هديه عيد ميلادي🥳🥳🥳🥳 — Lamees elhadidi (@lameesh) May 23, 2021

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم الأحد، سرقة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب"، الخاص برقمها المنتهي بـ"400"، مناشدة أصدقاءها توخي الحذر.

المصدر: RT