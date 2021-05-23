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الإعلامية المصرية لميس الحديدي تستعيد حسابها المسروق على "واتس اب"

الثقافة والفن

الإعلامية المصرية لميس الحديدي تستعيد حسابها المسروق على
twitter/lameesh
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أعلنت الإعلامية المصرية لميس الحديدي، استعادة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" بعد أن تم اختراقه، وذلك بواسطة من وصفتهم بـ"أصدقائها العباقرة".

وكتبت الحديدي، في تغريدة عبر "تويتر"، مساء الأحد: "تم بحمد الله استعادة الواتس اب من الرقم المنتهي 400 بواسطة أصدقائي العباقرة. شكرا للحرامي اللي سأل على أصحابي بدلا مني، أما بخصوص طلبه للشحن أو السلف فممكن تبعتوهالي دلوقت بدل العيدية أو هدية عيد ميلادي".

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم الأحد، سرقة حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب"، الخاص برقمها المنتهي بـ"400"، مناشدة أصدقاءها توخي الحذر.

المصدر: RT

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