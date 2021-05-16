مصر.. وفاة الفنانة ناديا العراقية جراء إصابتها بكورونا

توفيت، اليوم الأحد، الفنانة العراقية المقيمة بمصر، فاتن فتحي، والمعروفة باسم، نادية العراقية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته ابنتها، مي محروس، عبر صفحتها في "فيسبوك".

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وأعلنت ابنة الفنانة نادية العراقية وفاة والدتها، داعية لها بالرحمة، مطالبة محبيها وجمهورها بالترحم عليها قائلة: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أنّ آخر كلمات الفنانة الراحلة، نادية العراقية، كانت يوم 30 أبريل الماضي، وقبل دخولها العناية المركزة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت تحذيرا لجمهورها من فيروس كورونا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت أسرة الفنانة، نادية العراقية، أعلنت قبل يومين تدهور حالتها الصحية، ووضعها في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: "الوطن"