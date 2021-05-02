الفنانة المصرية ريهام أيمن: لم آخذ زوج صاحبتي وأحترم منة حسين فهمي

كشفت الفنانة المصرية ريهام أيمن لـ "ناس أونلاين" عن سبب توقفها عن التمثيل بعد زواجها من الفنان المصري شريف رمزي.

وقالت الفنانة إن "أطفالها هم السبب في توقفها كل هذه الفترة وإن المسؤوليات التي تقع على عاتقها تجاه أولادها كبيرة".

ونفت ريهام أيمن، خلال حديثها لمقدم "ناس أونلاين" أحمد الجمل، ما يتردد عن أن زوجها منعها من التمثيل خلال الفترة الماضية، وأكدت أنه إذا عرض عليها عمل فني يناسب كليهما، فإنهما سيكونان سعيدين بذلك.

كما ردت الفنانة على الشائعات التي انتشرت حولها في السنوات الماضية، نافية أنها كانت السبب في طلاق شريف رمزي من زوجته الأولى، منة حسين فهمي، ابنه الفنان المصري حسين فهمي، مؤكدة أنها لم تأخذ زوج صديقتها كما يُقال. وأكدت أن منة حسين فهمي طلبت مقابلتها وزوجها لتبارك لهما بالزواج وأنها على علاقة جيدة بها.