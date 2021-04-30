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شاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)

الثقافة والفن

شاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)
فيسبوك
الفنانة المصرية حورية فرغلي
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نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أولى صورها بعد نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

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وحرصت فرغلي على طمأنة جمهورها ومحبيها على نجاح العملية الأخيرة التي أجرتها في الأنف لتحسين مشكلة التنفس التي كانت تعاني منها مؤخرا.

وظهرت الفنانة المصرية في صورة نشرتها على صفحتها الرسمية في  "فيسبوك" لتعلن نجاح العملية وكتبت: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، حيث ظهرت أنفها كما كانت قبل إجراء أي عمليات.

شاهد أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد تجميل أنفها (صورة)الفنانة المصرية حورية فرغلي

وفي وقت سابق تحدثت حورية فرغلي عن حالتها الصحية بعدما أجرت 3 عمليات في الأنف، وتبقت عملية أخيرة وهي التي أجرتها خلال الأيام الماضية.

الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه . ❤️❤️❤️❤️

Posted by Horeya Farghaly on Thursday, 29 April 2021

وتستعد حورية فرغلي إلى مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال مداخلة هاتفية أعربت حورية فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، وأنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

المصدر: "المصري اليوم"

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