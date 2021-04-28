المخرج السوري باسل الخطيب عميدا للمعهد العالي للفنون السينمائية

أصدرت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح قرارا بتسمية المخرج السينمائي باسل يوسف الخطيب عميدا للمعهد العالي للفنون السينمائية الذي استحدث في فبراير الماضي.

ويعد الخطيب واحدا من أبرز المخرجين السوريين، وهو نجل الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب.

وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح تصدر قراراً بتسمية المخرج السينمائي السيد باسل يوسف الخطيب عميداً للمعهد العالي للفنون السينمائية. تم النشر بواسطة ‏وزارة الثقافة السورية Ministry of Culture, Syrian Arab Republic‏ في الأربعاء، ٢٨ أبريل ٢٠٢١

درس الخطيب، المولود عام 1962، الإخراج السينمائي والتليفزيوني في موسكو، وبدأ مسيرته في سوريا بمسلسل "أيام الغضب".

كان أحدث أعماله مسلسل "حارس القدس" الذي عرض العام الماضي، ويروي سيرة حياة المطران إيلاريون كابوتشي، وهو من تأليف الكاتب والصحفي السوري "حسن م يوسف" وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

إضافة إلى عدد من المسلسلات منها: "حرائر" عام 2015، "بلقيس" عام 2009، "عياش" عام 2005، "هولاكو" عام 2002، "نساء صغيرات" عام 1999، "هوى بحري" عام 1996، "الخريف" عام 1994.

كما أخرج أفلاما سينمائية منها "الاعتراف" و"دمشق ـ حلب" عام 2018، بمشاركة الفنان دريد لحام.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر قانونا بإحداث "المعهد العالي للفنون السينمائية" عام في 11 من فبراير الماضي، وذكرت وكالة "سانا" في حينه أن ذلك "بهدف تخريج المتخصصين في الفنون السينمائية والتدريب والتأهيل في مختلف مجالات الفن السينمائي بما يحقق نهضة فنية في هذه المجالات".

المصدر: RT