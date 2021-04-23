مغنية راب أمريكية تنتقد عضوا بالكونغرس وصف أداءها بغير المحتشم

انتقدت مغنية الراب الأمريكية كاردي بي عضو الكونغرس عن ولاية ويسكونسن غلين غروثمان، بعدما انتقد أداءها في حفل توزيع جوائز "غرامي".

وأعلن النائب الأمريكي وهو جمهوري، أنه تلقى شكاوى في مكتبه عن عرض المغنية كاردي بي الشهر الماضي في حفل "غرامي" بوصفه "غير متسق مع الحشمة الأساسية".

وكانت كاردي بي قدمت عرضا مع المغنية ميغا ذي ستاليون لأغنية "واب".

وانضم غروثمان إلى محافظين آخرين انتقدوا العرض الذي تضمن الرقص بملابس ضيقة.

وقال غروثمان: "استيقظي يا هيئة الاتصالات الفدرالية وباشري عملك! الانحطاط الأخلاقي بالولايات المتحدة سببه جزئيا رضاك التام".

وردت كاردي بي على "تويتر" قائلة إن "غروثمان يتجاهل أمورا أكثر أهمية مثل الإدانة بتهم القتل هذا الأسبوع لشرطي مينيابوليس السابق ديريك شوفين".



وكتبت: "هذا يجعلني غاضبة جدا لحد لا تتصوره! أعتقد أننا كلنا نشعر بالتوتر هذا الأسبوع منذ رأينا عودة وحشية الشرطة في حوادث متتالية منها رؤية واحدة من أكبر القضايا في التاريخ تنهار بسبب وحشية الشرطة، لكن هذا هو ما يقرر ممثل الولاية التحدث عنه!".

المصدر: أ ب