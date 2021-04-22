افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي

افتتح الخميس 22 أبريل في موسكو مهرجان موسكو السينمائي الدولي -2021.

ويتضمن البرنامج الرئيسي للمهرجان 13 فيلما سينمائيا تمثل اليابان واليونان وإسبانيا وروسيا وغيرها. وقد عرض في مراسم افتتاح المهرجان فيلم "ديفياتايف" للمخرج الروسي المشهور، تيمور بكمامبيتوف، عن الحرب الوطنية العظمى. ويروي الفيلم قصة الطيار السوفيتي الذي أسقط الألمان طائرته وأرسلوه إلى معتقل للأسرى العسكريين واستطاع الطيار الهرب منه بطائرة حربية ألمانية.

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وقال المدير التنفيذي للمهرجان، كيريل رازلوغوف إن المهرجان سيقام في الفترة ما بين 22 و29 أبريل الجاري بمراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء "فيروس كورونا" في موسكو بما في ذلك طلب سلطات العاصمة بالتباعد الاجتماعي في كل العروض حيث لا يجوز أن تتسع قاعات السينما لما يزيد عن 50% من المشاهدين مع العلم أن مهرجان عام 2020 قضى بإملاء القاعة بـ25% من المشاهدين.

يذكر أن المخرج الفلبيني المعروف، بريانتا ماندوسا، تولى رئاسة لجنة التحكيم في مهرجان موسكو السينمائي.

وتضم لجنة التحكيم كذلك المخرج السينمائي البرازيلي كريم أينوز، الممثل الصربي ميلوش بيكوفيتش حائز جائزة مهرجان "كان" السينمائي، المؤلف الموسيقي الروسي يوري بوتيينكو المعروف بتأليف الموسيقى لأفلام "أنا كارينينا" و"الدورية الليلية" و" الدكتورة ليزا"، المخرجة السينمائية الروسية ناغينا سيفولايفا.

المصدر:تاس