موسكو تشهد مراسم توزيع جوائز "النسر الذهبي" السينمائية الروسية.

تقام الجمعة 22 يناير في أحد أجنحة ورشة "موسفيلم" السينمائية بموسكو مراسم توزيع جوائز "النسر الذهبي" السينمائية الروسية.

وذلك مع المراعاة الصارمة للقواعد الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء "كوفيد – 19".

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وقد تم ترشيح 5 أفلام لنيل الجائزة الرئيسية، بما فيها فيلم "أيها الرفاق الأعزاء" عن انتفاضة العمال في جنوب روسيا عام 1962 من إخراج أندريه كونتشالوفسكي وفيلم "يوميات الحصار" عن مأساة سكان لينينغراد إبان الحرب الوطنية العظمى من إخراج، أندريه زايتسيف، الذي سبق أن منح الجائزة الرئيسة لمهرجان موسكو" السينمائي.

أما فئة "أفضل فيلم" فترشح لنيل جائزتها إلى جانب الفيلمين المذكورين فيلم "الجليد – 2" الدرامي الغرامي من إخراج، جورا كريجوفنيكوف، فيلم "اتحاد الإنقاذ" التاريخي عن ثورة الضباط عام 1825 في روسيا من إخراج، أندريه كرافتشوك، فيلم "ستريلتسوف" الرياضي عن نجم كرة القدم السوفيتية في خمسينيات القرن الماضي، أدوارد ستليلتسوف.

فيما يتعلق بفئة "أفضل إخراج سينمائي" فترشح لنيل جائزتها كل من أندريه كونتشالوفسكي وأندريه زايتسيف وجورا كريجوفنيكوف.

اما فئة "أفضل ممثل" فرشحت كلا من، ألكسندر بيتروف، يورا بوريسوف، ماكسيم ماتفييف، ستاسيا ميلوسلافسكايا، يوليا فيسوتسكايا، أولغا أوزولابينا.

المصدر: تاس