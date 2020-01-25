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ترشيح فيلم "تي – 34" لجائزة "النسر الذهبي" السينمائية الروسية

الثقافة والفن

ترشيح فيلم
Sputnik Evgenia Novogenina
صورة أرشيفية
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تقام الجمعة 24 يناير في ورشة "موسفيلم" السينمائية بموسكو مراسم توزيع جوائز "النسر الذهبي" السينمائية الروسية.

وقد ضمت القائمه القصيرة للأفلام المرشحة لنيل الجائزة الرئيسية أفلام "تي – 34" من إخراج أليكسي سيدوروف، "الثور" من إخراج، بوريس أكوبوف، "النص" من إخراج كليم شيبينكو، "أوديسا" من إخراج، فاليري تودوروفسكي و"طويلة القامة" من إخراج كنتيمير بلاغوف.

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وأدرجت كل تلك الأفلام مع استثناء فيلم "أوديسا" على قائمة الأفلام المرشحة لنيل جائزة "أفضل إخراج".

وكان الفيلم الروسي "طويلة القامة" كذلك ضمن القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لجائزة أوسكار السينمائية.

ويتوقع النقاد السينمائيون الروس أن ينال مسلسل "بوريس غودونوف" التلفزيوني التاريخي جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني.

أما قائمة جائزتي "أفضل دور رجالي" و"أفضل دور نسائي" فتضمنت نجوم السينما الروسية، كسينيا رابوبورت، بافل ديريفيانكو، ماريا ميرونوفا، ألكسندر بيتروف وغيرهم.

يذكر أن جائزة "النسر الذهبي" السينمائية القومية الروسية تم تأسيسها عام 2002. وتتولى كل عام الأكاديمية القومية للفنون والعلوم السينمائية برئاسة المخرج البارز فلاديمير ناؤوموف توزيع جوائز "النسر الذهبي".

المصدر: تاس

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