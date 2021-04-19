المهرجان الفضائي يوزع الجوائز على الفائزين

منحت لجنة تحكيم مهرجان "تسيالكوفسكي" السينمائي الفضائي الدولي الذي أقيم في 12–17 أبريل الجاري في مدينة كالوغا الروسية فيلم "بروكسيما" الفرنسي جائزة "تسيالكوفسكي" الرئيسية للمهرجان.

وقد سلّم المخرج الروسي المشهور، تيمور بكمامبيتوف جائزة المهرجان الرئيسية لفيلم "بروكسيما" من إخراج الفرنسية، أليس فينوكور.

ويروي الفيلم الخيالي قصة رائدة الفضاء الفرنسية، سارة لورا التي تحلم منذ طفولتها بتحقيق رحلة فضائية ويتم تدريب رائدة الفضاء في روسيا لتنطلق إلى كوكب المريخ عام 2030 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي. ويجب أن تستغرق البعثة الفضائية فترة طويلة. أما ابنتها فلا تستطيع تحمل الفراق مع أمها.

وسبق للفيلم أن عرض في مهرجاني "تورونتو" و"سان سيبستيان" السينمائيين.

أما جائزة "أفضل إخراج" فنالها المخرج الصيني، فرانت غفو، لقاء إخراجه لفيلم "الأرض الجوالة".

ومنح حفيد كبير المصممين السوفيت، أندريه كوروليوف جائزة "كوروليوف" لفيلم المغامرات الفضائي الخيالي "سبوتنيك" من إخراج الروسي، يغور أبرامينكو.

ويروي الفيلم قصة رائد فضاء يعود إلى الأرض بعد زيارة كوكب آخر مع وحش طفيلي غريب يعيش في جسمه ويحاول السيطرة عليه.

ومنح المخرج البريطاني، آدم دانيكي، جائزة أفضل فيلم وثائقي لقاء إخراجه لفيلم "بحثا عن الضوء".

المصدر: تاس