قناة يمنية توقف عرض برنامج مقالب رمضاني "يقلد رامز جلال" بعد انتقادات عدة وإثارته لضجة واسعة

قررت إدارة قناة "المهرية الفضائية" اليمنية، إيقاف عرض برنامج "غازي مجننهم" الذي كان يذاع على شاشتهم في شهر رمضان، بعد انتقادات عدة من الجمهور وتسببه في حالة غضب وسخط.

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وقالت القناة على حسابها في "تويتر": "نزولا عند رغبة الجمهور الكريم قررت إدارة قناة المهرية إيقاف برنامج غازي مجننهم احتراما لذائقة الجمهور..ولتكتمل حكايتنا الرمضانية..أوقاتا طيبة المهرية ..حكاية رمضان".

نزولاً عند رغبة الجمهور الكريم قرَّرَت إدارة #قناة_المهرية إيقاف برنامج #غازي_مجننهم

احتراما لذائقة الجمهور.. ولتكتمل حكايتنا الرمضانية.



أوقاتاً طيبة



المهرية .. #حكاية_رمضانpic.twitter.com/gqWShN0l9l — قناة المهرية الفضائية - Almahriah TV (@AlmahriahTV) April 15, 2021

والبرنامج يقدمه الممثل اليمني، غازي حميد، والهدف منه هو تخويف وترهيب الضيوف، وتدور أحداثه داخل مصحة نفسية، حيث يأتي الضيف في زيارة خيرية للمرض النفسيين، وعند دخوله يقفل الباب، ويهجم المرضى عليه، ما أدى إلى سخط العديد المشاهدين والمتابعين حول هذا البرنامج، معتبرين أنه يهين المرضى النفسيين ويسيء إليهم.

حيث اعتبره البعض البرنامج بأنه "برنامج بايخ جدا ويسيئ للقناة أكثر من ما يحسن إليها".

برنامج #غازي_مجننهم على قناة @AlmahriahTV برنامج بايخ جدا ويسيئ للقناة اكثر من مايحسن إليها



انصحكم بإيقافه. — Abeer Alsaqaf / عبير السقاف (@Abeersaqaf) April 14, 2021

ورأى البعض الآخر أن قرار الإيقاف قرار صائب وقال:"قرار صائب إيقاف برنامج غازي مجننهم .. لأنه يقلد برامج تافه.. والغريب أنه يصر أن تقليد برامج أخرى شي طبيعي!! ولا يعرف المسكين ان نسخ ولصق يرخص الشي!".

قرار صائب إيقاف برنامج #غازي_مجننهم

.. لانه يقلد برامج تافهه.. والغريب انه يصر اان تقليد برامج اخرى شي طبيعي!! ولايعرف المسكين ان نسخ ولصق يرخص الشي! — Arabi (@Arabi_arabia84) April 16, 2021

واعتبره البعض أنه تقليد لبرنامج الفنان المصري، رامز جلال، "رامز عقله طار".

برنامج #غازي_مجننهم الاسم سارقه من رامز

والمقلب من فيفي عبده ، اوعى من فيفتشي ههه

والنكت بايخه

قد يكون فيه فكره لكن نزوله وتقليده لرامز بالصاعق بايخه قوي قوي — ملاعب الشا..💍 (@hwJ0IWUqb07lgcT) April 16, 2021

المصدر: RT