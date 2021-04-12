أرقام قياسية لمشاهدات برومو برنامج رامز جلال والكشف عن موعد عرضه (فيديو)

رغم الجدل الذي أثاره والمطالبات بوقف عرضه، حقق برومو برنامج "رامز عقله طار" 10 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة منذ طرحه على الصفحة الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر.

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وتبدأ أولى حلقات البرنامج غدا عقب الإفطار، وتم تصويره بمدينة الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، واحتوى البرومو على مشاهد رعب وكوميديا وصراخ في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم المشاركين.

ويذاع البرنامج على قناة "MBC مصر"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكشف البرومو الدعائي عن أبرز ضيوف برنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي، من أبرزهم محمد هنيدي، ودينا الشربيني، وريهام حجاج، وسمية الخشاب، وويزو، إضافة إلى عدد من نجوم الغناء مثل حمو بيكا، ولاعبي كرة القدم من بينهم محمد مجدي قفشة، وجنش ومروان محسن، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي.

وظهر في البرومو الأول لبرنامج "رامز عقله طار"، النجوم يقفزون من مستوى عال في حمام سباحة كبير، وقد داعب الفنان محمد هنيدي جمهوره فور طرح البرومو، ونشر صورته وهو يقفز من أعلى الطائرة وعلق قائلا، "ممكن تخلوني سوبر مان مش هنيدي".

المصدر: RT