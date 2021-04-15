هوليوود تصور فيلما ناطقا بالانجليزية مستوحى من فيلم كوميدي سوفيتي

سيقوم المخرج الروسي، ماريوس فايسبرغ، بتصوير نسخة معاصرة ناطقة بالإنجليزية من فيلم "سخرية القدر" الكوميدي السوفيتي.

وسيبدأ تصوير الفيلم الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

أفادت بذلك شركة Central Partnership السينمائية الأمريكية الروسية.

ونقل ناطق باسم الشركة عن المخرج الروسي قوله:" "يسرني جدا أن يصبح تراثنا الثقافي السوفيتي ملكا للعالم بأسره. وكنت أعمل طوال أعوام على إعداد هذا المشروع السينمائي واستطعت أخيرا الحصول على سيناريو رائع كتبه زميلي، فلاديمير كوشيليف".

وقال الناطق إن بطولة الفيلم تضم الفنانين الشباب من هوليوود، إيما روبرتس، توماس مان، جاريت هدلوند، بريت روبرتسون.

يذكر أن عام 2020 صادف الذكرى الـ45 لتصوير الفيلم الكوميدي السوفيتي الأسطوري "سخرية القدر" من إخراج الروسي ألدار ريازانوف. ودارت أحداث الفيلم في سبعينيات القرن الماضي بموسكو ولينينغراد. ويتحدث سيناريو الفيلم على قصة حب بين موسكوفي ولينينغرادية التقيا صدفة في ليلة رأس السنة.

وقد جرت العادة أن يعرض التلفزيون الروسي هذا الفيلم كل عام يوم 31 ديسمبر قبل الاحتفال بعيد رأس السنة.

ونقل كاتب السيناريو تلك القصة السينمائية إلى أمريكا في العشرينيات.

المصدر: تاس