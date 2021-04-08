انتقادات للقصبي على إعلان مسلسله الجديد لشهر رمضان

واجه الفنان السعودي ناصر القصبي انتقادات على موقع "تويتر" بعد نشر إعلان مسلسله التلفزيوني الجديد "ممنوع التجول"، تمهيدا لعرضه خلال شهر رمضان.

وطرحت منصة شاهد الإعلان الدعائي لمسلسل "ممنوع التجول" وظهر فيه الفنان ناصر القصبي وهو يجسد دور حلاق لبناني الجنسية، ويتحدث باللهجة اللبنانية، الأمر الذي رآه العديد من المغردين على موقع "تويتر"، بأنه "تكرار للأدوار".

ويجيد ناصر القصبي أداء اللهجة المغربية، وكذلك السودانية.

وغرد أحد مستخدمي "تويتر" قائلا: "إعلانات مسلسل ممنوع التجوال توحي أنها كركترات عاف عليها الزمن.. وتكرار لأدوار ما يعلم الشطار".

#ممنوع_التجول

اعلانات المسلسل توحي انها كركترات عاف عليها الزمن..

وتكرار لادوار مايعلم الشطار

🥴 — 𝐎𝐧𝐥𝐲 𝐑𝐎𝐳𝐞 シ (@Just_R0ze) April 4, 2021

#ممنوع_التجول

للاسف وبكل اسف ملامح العمل تبدو كالعام الماضي اجترار الابتسامة وليس اضحاك المشاهد عد يااستاذ ناصر للقوة اللي كنت عليها في العاصوف وماقبله .. مقاطعة لعمل لايرتقي لاستاذية ناصر مجرد الحصول على الاجور دون التمعن !!! — خبر الساعة (@Hour_News24) April 6, 2021

وكتب الصحفي سلمان العصيمي قائلا: "التكرار والبقاء في عباءة خلف الحربي وأوس الشرقي بالإضافة لنفس الأسماء من الممثلين، ربما تُعجّل بنهاية فنان كبير اسمه ناصر القصبي !! التنوع والعمل مع مدارس مختلفة في التأليف والاخراج والتمثيل هما الطريق الصحيح لكل فنان ينشد الاستمرارية وتقديم الجديد".

#ممنوع_التجول

التكرار والبقاء في عباءة #خلف_الحربي و #أوس_الشرقي بالاضافة لنفس الأسماء من الممثلين، ربما تُعجّل بنهاية فنان كبير اسمه #ناصر_القصبي !!

التنوع والعمل مع مدارس مختلفة في التأليف والاخراج والتمثيل هما الطريق الصحيح لكل فنان ينشد الاستمرارية وتقديم الجديد. pic.twitter.com/JdeZJG66pU — 🇸🇦 سلمان العصيمي (@salmanalosaimi5) April 6, 2021

برومو جديد لمسلسل #ممنوع_التجول



للأسف كل برومو أسوأ من الآخر .. يأخي البرومو تشويق مش تنفير !!



pic.twitter.com/oZCLcTxnkk — زيدان نجد #بديل (@Zizouhere) April 7, 2021

وحسب بيان صادر عن شبكة "إم بي سي" السعودية، فإن مسلسل "ممنوع التجول" سيعرض خلال شهر رمضان لوحات اجتماعية كوميدية ضمن ظروف استثنائية فرضها فيروس "كورونا" المستجد.

والمسلسل من بطولة ناصر القصبي وراشد الشمراني وحبيب الحبيب وفايز المالكي وإلهام علي وأسيل عمران وعبد المجيد الرهيدي وعلي الحميدي وخالد الفراج.

المصدر: وكالات