المهرجان الدولي للأفلام الفضائية يقام في مدينة كالوغا الروسية

سيقام في متحف "تسيالكوفسكي" للفضاء بمدينة كالوغا الروسية يوم 12 أبريل الجاري مهرجان الأفلام الفضائية الدولي الثاني.

ويصادف افتتاحه حلول الذكرى الـ60 لانطلاق يوري غاغارين إلى الفضاء في 12 أبريل عام 1961 وهو أول إنسان اجتاز جاذبية الأرض وقام بدورتين حول الأرض على متن مركبة "فوستوك" الروسية.

وقال رئيس المهرجان والمخرج السينمائي ومنتج الأفلام، إيغور أوغولنيكوف، إن المهرجان سيستغرق 5 أيام وستنتهي أعماله في 17 أبريل الجاري حيث سيتم توزيع جوائز المهرجان.

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وأوضح أن عرض الأفلام سيجري في نظامي "أوفلاين" و"اونلاين" مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار وباء"كوفيد – 19" وذلك لاجتذاب عدد أكبر من المشاهدين.

وقد تلقت لجنة تنظيم المهرجان 800 طلب للمشاركة. وضمت القائمة القصيرة 8 أفلام سينمائية و20 فيلما وثائقيا و25 فيلما سينمائيا قصيرا.

وهناك أفلام خيالية وتاريخية تمثل روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وقرغيزيا وكينيا والمكسيك وأرمينيا وإيران.

أما إيران فقدمت لبرنامج المهرجان فيلما فضائيا خياليا.

ومن بين أفلام برنامج المهرجان فيلم "الرحلة إلى القمر الذي أخرجه عام 1912 الروسي، فلاديسلاف ستاريفيتش.

وسيعرض في المهرجان لأول مرة فيلم "أرض جوالة" الصيني الخيالي من إخراج ، فرانت كوا.

وسيمنح الفيلم الفائز في المهرجان جائزة "قسطنطين تسيالكوفسكي" بصفته أول منظر للرحلات الفضائية المأهولة في العالم.

المصدر: تاس