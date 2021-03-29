الجائزة العالمية للرواية العربية تكشف عن قائمتها القصيرة لعام 2021

كشفت الجائزة العالمية للرواية العربية (أي باف)، اليوم الاثنين، عن قائمتها القصيرة لعام 2021، وضمت ست روايات من الأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق.

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وشملت القائمة روايات:

- "دفاتر الوراق"، للأردني، جلال برجس.

- "الاشتياق إلى الجارة"، للتونسي، الحبيب السالمي.

- "الملف 42"، للمغربي، عبد المجيد سباطة.

- "عين حمورابي"، للجزائري، عبد اللطيف ولد عبد الله.

- "نازلة دار الأكابر"، للتونسية، أميرة غنيم.

- "وشم الطائر"، للعراقية، دنيا ميخائيل.

وعلى صعيد الجوائز، يحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، فيما يحصل الفائز في نهاية مايو القادم على 50 ألف دولار إضافية.

وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الرابعة عشرة 121 عملا روائيا من 13 دولة، قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية هذا الشهر، وضمت 16 عملا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم لهذه المسابقة تشكلت برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني، شوقي بزيع، وعضوية كل من المترجمة اللبنانية، صفاء جبران، والمترجم المغربي، محمد آيت حنا، والكاتب اليمني، علي المقري، والإعلامية الإماراتية، عائشة سلطان.

تم تأسيس الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها "مؤسسة جائزة البوكر" في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: "رويترز"