مصر.. جدل حول اختيار هند صبري للمشاركة في "موكب المومياوات" والفنانة التونسية تعلق

أثار اختيار الفنانة التونسية هند صبري من قبل وزارة السياحة والآثار المصرية للمشاركة بموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة، ردود فعل متباينة في الشارع المصري.

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وفيما عبر الفنان المصري صبري فواز عن تأييده لاختيار صبري قائلا عبر حسابه بموقع فيسبوك: "هند صبري .. بنتنا"، تساءل الفنان مصطفى درويش، عن سبب هذا الاختيار في صيغة تهكم قائلا:

"طبعا مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبري وفنها بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فابنجيب أجانب يعني".

وقال في بوست آخر له: "كبروا المواضيع بقى ووقعونا في الناس بس أنا قولت حق ربنا لا هطبل ولا هكدب أنا بحب هند جدا وبحب فنها وبحترم حبها لمصر جدا جدا جدا بس بحب مصر أكتر وبحب المصريين أكتر وبحترم تاريخ بلدي أكتر وأكتر البيت أولى بيه أهله عندنا ناس كتير تكون في الحدث ده ليه ميكونش يسرا - سوسن بدر - روبي - حنان مطاوع - أسماء ابو زيد - منى ذكي ويبقي في علماء وأطباء ولاعيبه مثلا مجدي يعقوب- محمد صلاح - رانيا علواني ".

وتابع "مصر مليانه قامات عالميه يا جماعه خلو الحدث ده يرجع السياحة اللي تعبت دي أرجوكم أرجوكم استغلو الحدث ده لمصلحة مصر فقط مش علشان الحكومه تشوف وتسقف بس رجاء ارضو البلد قبل ما ترضو أي حد ".

هند صبري ترد: لست وحدي. أنا أشارك بدور صغير مع قامات من الفانين المصريين

وكتبت الفنانة هند صبري على صفحتها في "إنستغرام": الرحلة الذهبية، 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصري لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة.

"أفقت على سيل من الانتقادات و الاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت "فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم".. من اجتهد و قرر إني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟".

وأضافت "هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ و لو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد ؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر ، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، و مشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي و مسلم به ولا نقاش فيه"، وأكررها "فخورة إني أشارك بجزء صغيييير جدا جانب كبار نجوم مصر عبرت عن حبي لها بهذه المشاركة، الي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، و قاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته و فكره الضيق".

كما أعلنت صبري، أنها تقضي عزلة في منزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا وأنها في طور التعافي .

المصدر: صدى البلد+انستغرام+بوابة اخبار اليوم