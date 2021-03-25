مصر.. مطرب مهرجانات مشهور يكشف عن تعرضه لمعاملة سيئة عند ذهابه لأحد المساجد

كشف مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال عن تعرضه لمعاملة سلبية عندما ذهب للصلاة في أحد المساجد القريبة منه، مؤكدا أنه لم يذهب إلى هذا المسجد مرة أخرى.

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وقال كمال، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد: "لما رحت أصلي الجمعة، كأني واحد لابس حزام ناسف، والناس كلها بتبصلي، وواحد كان واقف جنبي راح غير مكانه مع اللي جنبه وقاله: "أقف جنبه أنت علشان ربنا مش هيقبل مني الصلاة وأنا جنبه" وكأني أنا كافر مثلا.. وأنا بطلت أروح الجامع ده، أنا مش مواظب على الصلاة، بس أنا بني آدم وبكون عايز أصلي وأرجع لربنا".

الوطن

وأضاف مطرب المهرجانات "أنا معرفش ده كله لية!! بس كل واحد يخليه في حاله يا جماعة، وهذا يعود لأن البعض قد يتضايق من وصولي إلى هذه المكانة في هذا الوقت، ولكن هذا رزق والله كتبه لي، ودلوقتي ربنا شاور عليا وبقيت فنان معروف، ولكن علشان ظروف البلد وكل واحد مالوش شغلة ولا مشغلة يتكلم عليا، وأنا في وقت سابق كتبت منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقلت إن اللي مش شغال بشهادته يشتغل أي حاجة، ولكن مشكلتنا في مصر إن إحنا بنبص في رزق بعض، ومحدش عاجبه حاله".

وقال كمال "أنا راض عما أفعله، والله خلقنا مختلفين، وأنا شغلتي مطرب بغني للي بيسكر في الكباريه، وبغني للي بيرقص في فرح، وبغني في فيلات خاصة، وقدام الشعب، وأي حد".

المصدر: الوطن