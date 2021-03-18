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ابنة الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس تكشف لحظات والدتها الأخيرة

الثقافة والفن

ابنة الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس تكشف لحظات والدتها الأخيرة
فيسبوك
الفنانة الراحلة ميادة وابنتها
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ودعت نور كويفاتي ابنة الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس والدتها بكلمات مؤثرة، وذلك عقب وفاتها أمس عن عمر ناهز الـ54 عاما بعد صراع مع مرض عضال، واصفة إياها بـ"أصدق وأطهر قلب".

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وكتبت كويفاتي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" بعض الكلمات المؤثرة، لافتة إلى أن مرض السرطان كان مرافقا لوالدتها منذ 10 سنوات رغم ذلك بقيت تقاوم لخوفها على عائلتها أكثر من نفسها.
وأضافت كويفاتي، أن السرطان كان أقوى من كل شيء وظل يحارب والدتها وينهش من جسمها، حتى أخذها وحرمها منهم واصفة إياه بالمرض اللعين.

ابنة الفنانة السورية الراحلة ميادة بسيليس تكشف لحظات والدتها الأخيرة
فيسبوك

المصدر: RT

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