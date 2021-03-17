الممثل جوني ديب يسعى للطعن في قضية تشهير في بريطانيا

يسعى نجم هوليوود الممثل جوني ديب للحصول على تصريح قانوني غدا الخميس للطعن على حكم في قضية تشهير كان قد خسرها في لندن العام الماضي.

وتتعلق القضية بمقال في صحيفة "ذا صن" البريطانية وصفه بأنه "اعتاد ضرب زوجته"، وحكم قاضي المحكمة العليا آندرو نيكول في نوفمبر الماضي، بأن "ديب اعتدى بعنف على زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد خلال علاقتهما التي استمرت 5 سنوات وأنه جعلها أحيانا تشعر بالخوف على حياتها".

وجاء القرار بعد جلسات محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع استمعت خلالها المحكمة لدفوع وروايات مضادة من ديب (57 عاما) وأمبر هارد (34 عاما) عن ثورات غضب عنيفة تبادلا فيها الاتهام باللجوء للعنف.

وفي أعقاب ذلك، قال محامو ديب، إن "الحكم معيب لدرجة أنه سيكون من السخف عدم الطعن عليه".

وأضافوا: "المزعج في الأمر أن القاضي اعتمد على شهادة هيرد متجاهلا أدلة ضباط الشرطة وروايات مساعدتها السابقة وشهود آخرين قال المحامون إنها قوضت شهادتها".

وسيقدم الفريق القانوني لديب غدا الخميس طلبا للحصول على إذن بالطعن وتقديم أدلة أخرى.

المصدر: "رويترز"