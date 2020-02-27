جوني ديب يقاضي صحيفة كشفت "خطط حرقه وإغراقه" زوجته السابقة

مثل جوني ديب أمام المحكمة العليا بلندن خلال جلسة استماع تمهيدية في قضية التشهير التي رفعها ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ويقاضي الممثل الأمريكي (55 عاما)، مؤسسة News Group التي تصدر صحيفة "ذي صن"، ورئيس تحريرها التنفيذي، دان ووتون، بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018، يزعم أن نجم هوليوود كان يسيئ معاملة زوجته السابقة، أمبر هيرد.

وحضر نجم أفلام قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean جلسة الاستماع التمهيدية، قبل المحاكمة، حيث كان جالسا خلف محاميه، مرتديا بدلة ونظارات زرقاء اللون.

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ووقع الكشف عن النصوص في المحكمة بعد أن قام محامون سابقون لديب بمشاركة 70000 رسالة من وإلى الممثل مع الفريق القانوني للصحيفة.

وأخبر المحامي، آدم ولانسكي كيو سي، الذي يمثل مؤسسة News Group، المحكمة أن الرسائل النصية "ضارة للغاية" في قضية السيد ديب، مضيفا: "هذه النصوص تكمن في لب القضية، إنها حقا في غاية الأهمية وتوضح تفكير المدعي فيما يتعلق بعدد من الحوادث المختلفة وتذكره".

وقال المحامي إن الرسائل تضمنت نصوصا أرسلت إلى الممثل بول بيتاني، في نوفمبر 2013، كتب فيها ديب: "دعنا نحرق أمبر"، وأضاف: "دعنا نغرقها قبل أن نحرقها".

ونفى ديب مزاعم اعتدائه على زوجته السابقة واتهمها في المقابل بأنها هي الطرف "المعتدي" في علاقتهما التي استمرت 18 شهرا وانتهت في مايو 2016.

وقال محامي ديب: "من مهام دعوى التشهير هذه وضع تلك المزاعم موضع الاختبار، إما أن تثبت صحتها أو لا يثبت ذلك".

ويتعين على صحيفة "ذي صن"، بموجب دعوى جوني ديب، إثبات أنها لم تقم بالتشهير، وإثبات صحة ما نشر في المقال بشأن تهديدات نجم هوليوود لأمبر هيرد واتهامه بالاعتداء الجسدي ضدها خلال فترة زواجهما.

ومن المنتظر أن يتواجه الزوجان السابقان في المحكمة العليا وسط لندن عندما تبدأ المحاكمة في 23 مارس المقبل، والتي ستستمر نحو أسبوعين.

المصدر: إندبندنت