محمد رمضان يرد على عمرو أديب بصورة جديدة لإصابته

رد الفنان المصري محمد رمضان على الإعلامي عمرو أديب الذي انتقد رمضان في برنامجه بسبب تعرض الممثل الشاب يوسف عمر لإصابة كبيرة خلال تصوير إعلان لمحمد رمضان.

ونشر محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، تظهر حجم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية مسلسل "موسى".

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وأرفق رمضان صورته بتعليق قال فيه: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس".

وتابع رمضان: "ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي".

المصدر: "سبوتنك"