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اعتقال بطلة مسلسل "التفاحة المحرمة" بتهمة "تعاطي المخدرات"

الثقافة والفن

اعتقال بطلة مسلسل
Reuters MURAD SEZER
العلم التركي
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أقدمت السلطات التركية على اعتقال الممثلة التركية، عائشة غول تشينار، بتهمة "تعاطي المخدرات"، وفق صحيفة "زمان" التركية.

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هذا وتم نقل تشينار إلى مكتب الأمن العام بمديرية شرطة منطقة بشيكتاش للاستجواب.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت صحيفة "زمان" إلى أن الشرطة التركية تلقت مساء أمس بلاغا بوجود مواد مخدرة في سيارة عائشة تشينار، وعلى الفور أوقفت السيارة في منطقة بشيكتاش باسطنبول، وفتشتها، لتضبط 20 غراما من المخدرات في السيارة.

اعتقال بطلة مسلسل

وأفادت الصحيفة بأنه وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من الشرطة، قالت عائشة تشينار إنها تشك في هذا الاتهام بعشيقها السابق، فوركان تشاليكو أغلو، الذي انفصلت عنه بشكل مثير للجدل العام الماضي، مدعية أن عشيقها السابق ربما يكون قد وضع المخدرات في سيارتها للانتقام منها.

اعتقال بطلة مسلسل

تجدر الإشارة إلى أن عائشة غول تشينار اشتهرت في الوطن العربي من خلال مسلسلها "التفاحة المحرمة".

المصدر: "زمان"

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