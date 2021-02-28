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ممثل وكاتب تركي شهير يواجه عقوبة السجن بتهمة "إهانة" أردوغان

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ممثل وكاتب تركي شهير يواجه عقوبة السجن بتهمة
Reuters BERNADETT SZABO
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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يواجه الممثل الكوميدي والكاتب التركي الشهير، موجدت غيزان، الذي تم ترشيحه كسفير للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، عقوبة السجن بتهمة "إهانة" الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

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وفي حديث هاتفي مع وكالة "فرانس برس"، قال غيزان ممازحا: "تم منع ورود اسمي في الكلمات المتقاطعة".

وكانت السلطات التركية قد أصدرت قرارا يقضي بملاحقة الممثل الكوميدي قضائيا مع زميله، متين أكبينار، البالغ من العمر 79، عاما بسبب تعليقات أدليا بها خلال برنامج تلفزيوني على قناة "هالك تي في" المعارضة، حيث توجه غيزان لأردوغان قائلا: "لا يمكنك يا رجب طيب أردوغان أن تختبر وطنيتنا...اعرف حدودك".

ممثل وكاتب تركي شهير يواجه عقوبة السجن بتهمة
AFP
صورة مؤرخة في 25 أكتوبر للممثل موجدت غيزان في اسطنبول

في حين أن أكبينار يتعرض للملاحقة، بعد أن قال: "إذا فشلنا في تحقيق الديمقراطية، قد ينتهي الأمر بالزعيم معلقا من قدميه، أو مسمما في قبو، كما حدث في كل الأنظمة الفاشية"، ما أدى إلى استياء أردوغان، الذي يتهمه المدافعون عن حقوق الإنسان بالنزعة الاستبدادية، خصوصا منذ محاولة الانقلاب عليه في العام 2016، وفقا لـ"فرانس برس".

وطالب المدعي العام بعقوبة تصل إلى أربع سنوات وثمانية أشهر في السجن للممثلين الكوميديين.

المصدر: "فرانس برس"

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