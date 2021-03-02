الفنانة الإماراتية أحلام تتقدم بطلب إلى عقيلة سلطان عمان

تقدمت الفنانة الإماراتية أحلام، بطلب إلى زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبدالله البوسعيدية بعد أن تلقت تهنئة منها على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية.

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وعبرت أحلام لزوجة سلطان عمان، من خلال حسابها على موقع "تويتر" عن رغبتها في الغناء أمامها في يوم المرأة العمانية، الذي يصادف يوم 16 أكتوبر.

وكتبت أحلام في التغريدة "أتمنى هذا التشريف أن أغني أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، رعاها الله، في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان الفخر".

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر 🇴🇲🇦🇪🌹♥️شكراً لك 🙏🏻 https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وتأتي رغبة أحلام بعدما كشفت أنها تلقت تهنئة من زوجة سلطان عمان بمناسبة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "فدوة عيونك".

واعتبرت المطربة الإماراتية أن تهنئة زوجة سلطان عمان لها هو "تشريف ووسام على صدرها"، وتابعت أن "الخطاب الرسمي الذي تلقته منها وتتضمن تهنئتها على الألبوم وسم في القلب، الذي سيظل مديوناً لها طوال العمر ... شكرا من القلب".

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب🇴🇲🇦🇪🌹 pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

المصدر: RT