"توم أند جيري" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية (فيديو)

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تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "توم أند جيري" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا إيرادات بلغت 13.7 مليون دولار.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرودز: عهد جديد" (ذا كرودز: إيه نيو إيدج) المركز الثاني بإيرادات بلغت 1.2 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الجريمة والإثارة "التفاصيل الصغيرة" (ذا ليتل ثينجز) محققا 925 ألف دولار.

وشارك في بطولة الفيلم دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم وكتب السيناريو جون لي هانكوك.

وجاء في المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرات "المرأة الخارقة 1984" (وندر وومان 1984) والذي سجل إيرادات بلغت 710 آلاف دولار.

وشارك في بطولة الفيلم جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، وأخرجت الفيلم باتي جنكينز.

واحتل فيلم الحركة والإثارة "الرامي" (ذا ماركسمان) المركز الخامس مسجلا 700 ألف دولار.

والفيلم بطولة ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز ومن إخراج روبرت لورينز.

Give yourself a little TLC as the kids enjoy the cat and mouse MVPs. Tom & Jerry is NOW PLAYING in theaters and streaming on @HBOMax! See it your way: https://t.co/KABkY9JsjE#TomAndJerryMoviepic.twitter.com/BCA9CsfzUB — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 28, 2021

Celebrate the weekend and leave the family in some very capable paws. Tom & Jerry is NOW PLAYING in theaters and streaming on @HBOMax! See it your way: https://t.co/KABkYa13Ie#TomAndJerryMoviepic.twitter.com/h2zlP67iv2 — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) February 27, 2021

المصدر: رويترز