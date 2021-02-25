مصر.. الكشف عن مستجدات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وقال فهمي خلال مداخلة مع الفنان إدوارد والإعلامية مروة صبري في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم": إن "حالة يوسف شعبان مستقرة وهو حاليا داخل أحد مستشفيات العزل ولا صحة للشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية، فهو بصحة جيدة وفترة وتمر بسلام".

ونفى فهمي الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان مصدر مقرب من الفنان المصري يوسف شعبان، كشف في وقت سابق عن نقله لوحدة العناية المركزة بمستشفى العجوزة، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

المصدر: إنستغرام+خبر مصر