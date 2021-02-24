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زوجة يوسف شعبان تعلن تطورات الحالة الصحية للفنان المصري بعد تدهورها

مجتمع

زوجة يوسف شعبان تعلن تطورات الحالة الصحية للفنان المصري بعد تدهورها
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كشفت زوجة الفنان المصري الكبير يوسف شعبان، عن تطورات حالته الصحية بعد تدهورها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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نقل الفنان المصري يوسف شعبان إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا
نقل الفنان المصري يوسف شعبان إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

وأكدت زوجة الفنان الكبير أنها قامت بنقله من أحد مستشفيات الدقى لمستشفى العجوزة، بعد عدم استقرار حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا.

من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية في تصريحاتها لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن الفنان يوسف شعبان تم نقله بالفعل لمستشفى العجوزة، موضحة أن حالته الصحية هي التي تطلبت نقله من مستشفى لآخر.

وأضافت عنبر، أنه عقب نقل الفنان الكبير يوسف شعبان، أصبحت حالته مستقرة نوعا ما، مشيرة إلى أنها تنتظر الساعات المقبلة حتى يشخص الطبيب المعالج حالته بشكل أكثر دقة.

المصدر: اليوم السابع

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