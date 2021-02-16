فضل شاكر يتصدر موقع "يوتيوب" بعد تسع سنوات من الغياب

بعد غياب تسع سنوات عن عالم الفيديو كليب، عاد الفنان اللبناني، فضل شاكر لتقديم أغنية لبنانية جديدة بعنوان "وينك حبيب" لتتصدر موقع "يوتيوب" وتصل قرابة المليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة.

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وجاءت الأغنية في ظل نشاط فني متزايد لشاكر بعد أيام قليلة على طرحه أغنية خليجية بعنوان "ليه" من كلمات الشاعرة الإماراتية جنان.

والأغنية الجديدة من كلمات أيمن قميحة وألحانه، ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ، فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي وإشراف عام إياد النقيب.

يذكر أن الفريق الفني لشاكر يواصل إعادة طرح الأعمال الغنائية الطربية "حفلات "على قناته الخاصة على يوتيوب" فيما سيشهد هذا العام 2021 طرح العديد من الأعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.

وجرى طرح الأغنية عبر قناة شاكر الرسمية على "يوتيوب" وسط تفاعل من المتابعين الذين هنأوا شاكر بالعودة للأعمال المصورة بعد آخر كليب قدمه قبل تسع سنوات وحمل اسم "ابقى صدق".

المصدر: "النهار"