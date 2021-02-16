مخرج مصري شهير يعلن إصابته بمرض السرطان

كشف المخرج المصري، رائد لبيب، عن إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر منشور على صفحته الشخصية في "فيسبوك".

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وقال لبيب: "أنا جالي سرطان"، حيث أعرب متابعوه عن تضامنهم معه وعلقوا على هذا المنشور، "متمنيين له الشفاء العاجل، ودوام الصحة، وطول العمر".

تجدر الإشارة إلى أن المخرج رائد لبيب اشتهر بإخراجه برامج المقالب الكوميدية، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور العربي، إذ أنه كان قد عمل لسنوات طويلة مع الفنان الراحل، إبراهيم نصر، من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية".

وعمل لبيب في إخراج برامج الراحل حسين الإمام، وهى "حسين ع الهوا"، و"حسين في الاستديو"، و"حسين على الناصية"، و"عفاريت حسين اﻹمام".

وانطلق المخرج المصري في مسيرته الفنية بأواخر السبعينات، من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، من بينها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977.

في حين أن أول أعماله كمخرج عام 1984، كان مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله، من أبرزها "هند والدكتور نعمان"، و"نص أنا نص هو"، كما اتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر.

وشهدت مسيرته الفنية إخراج العديد من المسلسلات لنجوم مصريين، منها "أحلام البنات" لمصطفى فهمي، و"عائلة مجنونة جدا" لفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي، و"صرخة أنثى" لداليا البحيري، و"المخبر الخاص" لمحيي إسماعيل، و"أحلام نبيلة" لهالة صدقي، و"نعتذر عن هذا الحلم"، و"الأستاذ بلبل وحرمه".

المصدر: "اليوم السابع" + RT