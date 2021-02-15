نجل شقيقة علي حميدة يكشف سرا جديدا للفنان قبل وفاته

نشر عادل نافع، نجل شقيقة الفنان المصري الراحل علي حميدة، فيديو بثه مباشرة على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، أكد من خلاله أن خاله تبرأ من الغناء وأغنياته قبل وفاته.

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وقال نافع، من خلال الفيديو، الذي بثه أثناء زيارة قبر خاله أمس الأحد، في مقابر العائلة بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بعد وفاته يوم الخميس الماضي "من كان يحب علي حميدة يدعو له، كان دايما يحب الجميع حوله والآن وحيدا في قبره، فلا تبخلوا عليه بالدعاء في آخر لحظاته كنا حوله وأمرنا ألا نبتعد عنه".

وأضاف نافع، من أمام قبر خاله: "في آخر لحظاته رفض سماع الغناء.. فقد تبرأ من الغناء في آخر أيامه".

وغيب الموت قيل أيام الفنان علي حميدة، صاحب أغنية "لولاكي" الشهيرة، عن عمر ناهز 55 عاما، بعد صراع مع المرض.

المصدر: أخبار اليوم+فيسبوك