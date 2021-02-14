الفنانة ديانا حداد في المشفى وشقيقتها تخاطب الجمهور
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نشرت شقيقة الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة لها من المستشفى عبر حسابها في "إنستغرام" بعد خضوعها لعملية جراحية في المعدة خلال الأيام الماضية.
وكتبت شقيقة حداد تطمئن الجمهور على صحة أختها وقالت معلقة على الصورة: "أختي ديانا أجرت عملية صغيرة بالمعدة، وأحببت أن أطمئن جمهورها بالوطن العربي إنها إن شاء الله سوف تكون بخير وعافية".
يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد هي أغنية "ما نستمر"، من كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي، حققت مليونين و800 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".
المصدر: مواقع فن