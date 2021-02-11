المغربي محمد مشبال يحظى بجائزة الملك فيصل للّغة العربية والأدب

فاز الأكاديمي والناقد المغربي محمد مشبال بجائزة الملك فيصل السعودية لعام 2021 في اللغة العربية والأدب والتي تشمل مكافأة مالية قدرها 750 ألف ريال (نحو 200 ألف دولار).

وقالت الأمانة العامة للجائزة إن الأديب مشبال المولود في مدينة شفشاون شمال المغرب عام 1960 "صاحب مشروع علمي"، لافتة إلى أن "أعماله تتصف بالعمق، والجدة، والأصالة، والجمع بين النظرية والتطبيق".

ومشبال حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي، ويعمل أستاذا للبلاغة والنقد الأدبي في جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، ونال العديد من الجوائز، منها "جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الدراسات النقدية، وجائزة كتارا في النقد الأدبي".

وذهبت جائزة الملك فيصل لعام 2021 في فرع خدمة الإسلام إلى رجل الأعمال الكويتي محمد عبد الرحمن الشارخ.

وفي باقي الفروع، ذهبت جائزة الملك فيصل في فرع العلوم، إلى البريطاني ستيوارت ستيفن باركين، وفي فرع الطب إلى الأمريكي ستيفن مارك ستريتماتر مناصفة مع البريطاني روبن جيمس فرانكلين، فيما حجبت عن فرع الدراسات الإسلامية.

المصدر: "هسبريس"