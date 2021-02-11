منع جينا كارانو من المشاركة بأفلام سلسلة "حرب النجوم" بسبب تصريحات "بغيضة"

قالت شركة Lucasfilm إنها قطعت علاقتها بالممثلة جينا كارانو، نجمة مسلسل The Mandalorian، التابع لسلسلة حرب النجوم، بسبب تصريحاتها "البغيضة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح متحدث باسم شركة "لوكاس فيلم" الأمريكية لإنتاج الأفلام والبرامج، في بيان له أن: "جينا كارانو لا تعمل حاليا لدى الشركة وليس هناك خطط لذلك في المستقبل"، مضيفا: "ومع ذلك، فإن المنشورات التي تقوم بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشوه سمعة الناس بناء على هويتهم الثقافية والدينية، تعتبر بغيضة وغير مقبولة".

وكثيرا ما تسببت كارانو (38 عاما) في إثارة الغضب بسبب تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدرت الممثلة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعد مشاركتها لمنشور على موقع "إنستغرام" جاء فيه أنه من الممكن مقارنة الاختلافات السياسية المعاصرة بمعاملة اليهود في ألمانيا النازية.

المصدر: nbc news