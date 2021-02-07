 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم ثان للحوثيين على السعودية خلال يوم

كاظم الساهر يغني لـ"مسبار الأمل" الإماراتي

الثقافة والفن

كاظم الساهر يغني لـ
Reuters Mohamed Azakir
الفنان العربي العراقي كاظم الساهر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq1j

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات والإذاعات الإماراتية بأغنية النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، الذي تغنى بـ"مسبار الأمل" الإماراتي، المهمة العربية الأولى لاستكشاف كوكب المريخ.

إقرأ المزيد
ناسا تنشر صورة لـ
ناسا تنشر صورة لـ"قمر الذئب" كما رآه روادها على متن محطة الفضاء الدولية

وأدى الأغنية ولحنها كاظم الساهر، في حين كتب كلماتها الشاعر، كاظم السعدي، ووزعها الموسيقار ميشال فاضل.

من جانبه، أعرب كاظم الساهر بعد أن أطلق أغنيته في فضاءات العالم العربي عن "شعوره بفخر كبير، حينما يرى الإمارات تحقق لذاتها، ولكل العرب، الإنجاز تلو الإنجاز"، لافتا إلى أن "هذا الحدث العربي، يمس قلوبنا، ويحرك فينا الأمل، فنحن أمة لها تاريخها، وهي قادرة دوما على تبوؤ المكانة التي تستحقها".

وقال المغني العراقي: "الموسيقى والشعر يؤرخان إنجازات الأمم، فهما ليسا ترفا عابرا، وكثيرا ما يرتبط حدث تاريخي، بشعر، أو نثر، أو نقش، ويعبر عن تلك اللحظة، والصوت الإنساني هنا الأكثر صدقية في التعبير عن هذه اللحظة التي تعد لحظة عربية ندخل بها عام 2021 مستبشرين به خيرا، وتبدأ به دولة الإمارات الـ50 عاما المقبلة من تاريخها الحافل بالإنجازات".

المصدر: RT + "الإمارات اليوم"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا