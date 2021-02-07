كاظم الساهر يغني لـ"مسبار الأمل" الإماراتي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات والإذاعات الإماراتية بأغنية النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، الذي تغنى بـ"مسبار الأمل" الإماراتي، المهمة العربية الأولى لاستكشاف كوكب المريخ.

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وأدى الأغنية ولحنها كاظم الساهر، في حين كتب كلماتها الشاعر، كاظم السعدي، ووزعها الموسيقار ميشال فاضل.

كاظم الساهر يغني لمسبار الأمل .. أول مهمة عربية إسلامية للكوكب الأحمر .. الحدث العلمي الأكبر في تاريخ العرب .. وصول #العرب_إلى_المريخ#مسبار_الأمل#بالتوفيق_مسبار_الأمل 🤲🚀🔴#لا_شيء_مستحيل@KadimAlSahirORGpic.twitter.com/d9ifWAf9SW — الإمارات - لا شيء مستحيل (@TheEmirates) February 6, 2021

من جانبه، أعرب كاظم الساهر بعد أن أطلق أغنيته في فضاءات العالم العربي عن "شعوره بفخر كبير، حينما يرى الإمارات تحقق لذاتها، ولكل العرب، الإنجاز تلو الإنجاز"، لافتا إلى أن "هذا الحدث العربي، يمس قلوبنا، ويحرك فينا الأمل، فنحن أمة لها تاريخها، وهي قادرة دوما على تبوؤ المكانة التي تستحقها".

وقال المغني العراقي: "الموسيقى والشعر يؤرخان إنجازات الأمم، فهما ليسا ترفا عابرا، وكثيرا ما يرتبط حدث تاريخي، بشعر، أو نثر، أو نقش، ويعبر عن تلك اللحظة، والصوت الإنساني هنا الأكثر صدقية في التعبير عن هذه اللحظة التي تعد لحظة عربية ندخل بها عام 2021 مستبشرين به خيرا، وتبدأ به دولة الإمارات الـ50 عاما المقبلة من تاريخها الحافل بالإنجازات".

المصدر: RT + "الإمارات اليوم"