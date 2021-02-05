كورونا يقتل المبدع الأردني عدنان عواملة.. أدركه المرض قبل أيام من جرعة اللقاح

توفي، بمضاعفات كورونا، فجر الجمعة، المخرج والمنتج الأردني ومؤسس المركز العربي للإنتاج الإعلامي والدرامي عدنان العواملة.

وقال قريب الراحل المنتج والصحفي خالد العواملة إن الراحل " من حوالي شهر طبعا سجل لياخذ اللقاح ونصحني بأخذ اللقاح ولكن لم يسعفه الحظ اصيب قبل أخذ اللقاح.. تبينت الإصابة بتاريخ 7-1-2021".

وأضاف العواملة لـ RT "ان الراحل تميز في حياته بهدوئه وابتسامته الدائمة بغض النظر عن ضغوطات العمل، ويمكن اعتباره مدرسة متكاملة في زمن الدراما المبكرة، بالإضافة الى عطائه العملي والفني قدم نموذجا مثاليا للأخلاق في التعامل وتعليم ومساعدة الناس" .

وبدأ العواملة مشواره 1968 في التلفزيون الأردني إلا أن طموحه قاده للدراسة خارج البلاد، فبعد حصوله على شهادات الدراسة العليا في جامعة بيروت العربية والوكالة البريطانية للأنباء (بي بي سي) في لندن، عاد للانضمام مجددا لطاقم التلفزيون الأردني كمخرج لعدة أفلام وثائقية.



وأسس العواملة مجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي سنة 1983 والتي أصبحت من المؤسسات الرائدة في مجال الإنتاج الإعلامي في الشرق الأوسط منتجاً لأعمال فنية عديدة حظيت بالجوائز المختلفة.



وفي عام 2008 تم تكريم عدنان العواملة بحصوله ولأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط على جائزة الإيمي العالمية لفئة الرواية التلفزيونية الطويلة عن مسلسل (الاجتياح).



في عام 2000 سلم عدنان العواملة راية إدارة الشركة لابنه الأكبر طلال، ليكمل الأخير مسيرة والده بذات الرؤية والطموح والحداثة.



وأنتج الراحل العواملة العديد من الأعمال الدرامية البدوية والتاريخية والانسانية، والتي تركت بصمة في عالم الدراما العربية.



ونعى العوامله العديد من الفنانين الأردنيين والعرب.

المصدر: RT + رؤيا