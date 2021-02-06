الإرميتاج يتصدر تصنيف المتاحف الروسية

تصدر متحف الإرميتاج في بطرسبورغ تصنيف أهم متاحف روسيا عام 2020 حسبما أوردته وسائل الإعلام الروسية.

أفادت بذلك شركة "مديالوجيا" الروسية التي قالت إن مكانة هذا المتحف أو ذاك في التصنيف تتوقف على كثرة ذكره في وسائل الإعلام وأهمية الموارد الإعلامية التي تذكره وعدد التعليقات على نشاطاته ونسبة الأخبار الإيجابية والسلبية عنه.

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وقد حصد متحف الإرميتاج استنادا إلى كل تلك المؤشرات 405206 نقطة ما يزيد عن مؤشرات متحف "تريتياكوف" (347591 نقطة) ومتحف النصر (295442 نقطة).

وأبرزت شركة "مديالوجيا" بين أهم المعلومات بشأن متحف الإرميتاج " تلك التي تفيد بأن شركة "آبل" والإرميتاج " صورا فيلما عن المتحف لمدة 5 ساعات iPhone 11 Pro Max بشحنة واحدة للهاتف.

أما متحف "تريتياكوف" الذي شغل المكانة الثانية في التصنيف فأقام معرض"الجيل الـ21، هدية فلاديمير سميرنوف وقسطنطين سوروكين"، ما يعتبر من أهم المعلومات عنه في وسائل الإعلام الروسية.

فيما يتعلق بمتحف "النصر" الذي احتل المكانة الثالثة في التصنيف فإنه عقد في نوفمبر الماضي مؤتمر "دروس نورنبرغ" التاريخي الدولي بصفته فعالية ذات أهمية كبرى.

وشمل التصنيف كل المتاحف العاملة في روسيا آخذا بالحسبان 61 ألف مصدر إعلامي، بما في ذلك التلفزيون، الإذاعة، الصحف، المجلات، وكالات الأنباء، مواقع الإنترنت والمدونات.

المصدر: تاس